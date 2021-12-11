الكنيسة تودع الراهب فام الشنودي.. والبابا يلتمس عزاء سمائيا لأسرته

شيعت مساء اليوم، جنازة القمص فام الشنودي، الراهب بدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي في سوهاج، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وتوفي الراهب فام الشنودي عن عمر ناهز 52 عاما.

وفاة الراهب فام الشنودي

وقضى الراهب فام الشنودي، أكثر من 19 عاما في الرهبنة، وولد في 4 نوفمبر 1969، وترهب الراهب فام الشنودي في 6 أبريل 2002، وسيم قسًا في 21 أكتوبر 2007، ونال رتبة القمصية 8 يونيو 2014.

الراهب فام الشنودي يحظى بمحبة الجميع

وتمتع الراهب فام الشنودي، بعلاقات محبة مع الجميع، وأسندت إليه بعض الخدمات داخل الدير، وأيضا في دير رئيس الملائكة ميخائيل بالجبل الشرقي بأخميم، وأقيمت صلوات تجنيز الراهب فام الشنودي في الخامسة من مساء اليوم في ديره.

البابا ينعى الراهب فام الشنودي

وتقدم البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية، بخالص العزاء لنيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب الفاضل الراهب القمص فام الشنودي، كما يلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، والنصيب والميراث في مجمع الأبكار.

رسامات شماسية لكنيسة مارمرقس

وعلى جانب آخر، صلى نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، قداس أول أيام شهر كيهك صباح اليوم في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمنطقة النزهة 2 بمدينة السلام، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته اثنين من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إيبدياكون «مساعد شماس»، كما رسم 70 في رتبة أغنسطس «قارئ» و30 رتبة إبصالتس «مرتل».