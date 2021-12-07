البابا يستقبل وفد من البرلمان الأوروبي وسفير مصر في صربيا

استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، وفد من البرلمان الأوروبي، برئاسة Thierry Mariani عضو البرلمان ووزير المواصلات الفرنسي السابق.

الهجرة غير الشرعية

دار الحوار أثناء اللقاء، حول الأوضاع الإيجابية الحالية في مصر، وعن المشكلات التي تواجه بعض الدول الأوروبية من جراء الهجرة غير الشرعية، وحذر البابا من تهجير وإفراغ منطقة الشرق الأوسط من المسيحيين، مؤكدًا أن تواجدهم في المنطقة، أصيل حيث أن جذورهم ممتدة منذ القرون الأولى.

البابا يستقبل سفير مصر في صربيا

واستقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، السفير باسل صلاح سفير مصر الجديد في العاصمة الصربية بلجراد.

وأعطى شرحًا أثناء اللقاء، عن كنائس العائلة الأرثوذكسية وأماكن تواجدها في العالم.

ومن جهته أعرب السفير المصري، عن أمله في الترويج للسياحة الدينية في مصر، ولا سيما بعد تدشين مسار العائلة المقدسة.