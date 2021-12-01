البابا تواضروس: مواكب الآثار تعلن عن حضارة مصر التي نتفرد بها

أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمواكب الأثرية التي تقدمها مصر للعالم، والتي تعبر عن حضارتها المتفردة، موضحًا أن الإنسان يتبادل أفكاره مع الآخرين من خلال الكلام، ويتبادل عواطفه ومشاعره مع باقي البشر من خلال الفنون، ولذلك فإن الإنسان صاحب كلمة وفن، ولذلك لديه حضارة، مضيفًا: «يعني لما بنشوف قدماء المصريين والتماثيل العظيمة مثل مواكب الآثار القوية التي تقدمها مصر للعالم تعلن عن عظمة التاريخ والحضارة المصرية التي ننفرد بها عن العالم كله، وتنظر لهذا الأمر تشعر أن الإنسان كائن ناطق ويعبر عن أفكاره والأفكار هي التي تبني الحضارات».

استمرار الحديث عن دروس الحكمة

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية التي ألقاها البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، وبثها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وواصل فيها الحديث عن سلسلة «دروس الحكمة»، التي بدأها منذ عدة أسابيع، موضحًا أن الإنسان كان يستخدم المواد التي يجدها في الطبيعة عن أفكاره التي من خلالها يبني الحضارة.

فعل الخير والابتعاد عن الباطل

وشدد على أن الإنسان كائن ناطق، ولذلك فهو له حضارة ولكن الحيوانات ليس لها أي حضارة، لأنه يستطيع تبادل أفكاره مع الآخرين عن طريق الكلام والفنون والكتابة، لافتًا إلى أن الإنسان الحكيم يجب أن ينطق بالحق، موضحًا أن الإنسان يجب عليه أن يفعل الخير ويبعد عن الباطل أيضًا، والإنسان الذي يفعل الخير يصنعه لوجه الله لأنه لديه إيمان قوي، ومؤسسات العمل المدني في العالم مثل الصليب الأحمر وغيرها بدأت بإنسان واحد ثم انتشرت في العالم القوي.

وأكد أن الشر الذي ينتشر في العالم لا يغلبه إلا الخير، ومبادلة الشر بالشر لا تؤدي إلا إلى المزيد من العنف.