غالية بن علي تعلن اعتزالها الغناء: «سأهتم بحكايات الشعراء والقصائد»

أعلنت الفنانة التونسية غالية بن علي، اعتزالها الغناء، وقررت استمرارها في تقديم حكايات الشعراء والقصائد، وذلك بعد أيام من سفرها من القاهرة إلى بلجيكا.

غالية بن علي: قررت التخلي عن الأغنيات

وكتبت غالية بن علي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قررت الاعتزال والتخلي عن الأغنيات وقررت الاهتمام بحكايات الشعراء والقصائد.. عمري ما واكبت العصر وعمري ما فهمت طرق التسويق.. طلب صغير: ممكن ذكر بيت من الأبيات التي أحببتها في أغاني؟».

يذكر أن غالية بن علي أحيت آخر حفل غنائي لها في نهاية شهر نوفمبر الماضي على مسرح الزمالك وسط سقوط وهطول الأمطار وقدمت خلاله وجبة دسمة من أشهر أغنياتها استمرت أكثر من ساعتين ونصف متواصلة في أطول حفلاتها الجماهيرية في مصر هذا العام.

غالية بن علي قدمت آخر حفل لها على مسرح الزمالك

وأطربت غالية الجمهور بالعرض الحي الأول لأجدد ألبوماتها «فيلم مصري»، من بينها أغنية «قولوا لها» للشاعر منتصر حجازي، بجانب إعادة تقديمها رباعيات صلاح جاهين من ألحانها، وأغنية «تتر فيلم مصري»، وتولت غالية خلال الألبوم الجديد مهمة تلحين كافة أغانيه.

وقدمت في الحفل أجدد كليباتها «تمثيل»، أغنية من كلمات رنا صبره وألحان علاء الكاشف، كما مزجت أغنيات الألبوم المنتظر بتوليفة من أغانيها الجديدة، من بينها «بنات البشر» للشاعر أمين حداد نجل الشاعر الراحل فؤاد حداد، مع مزيج من أغاني الصوفية للحلاج ورائعة كوكب الشرق أم كلثوم «الأطلال»، ختاما برائعة «لاموني اللي غاروا مني».