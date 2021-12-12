«لتوثيق عالم نجيب محفوظ».. شعير يناشد بإطلاق مشروع المزارات المحفوظية

قال الأديب محمد شعير مدير تحرير أخبار الأدب، إن أهمية الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة «DMC»، بعنوان «عالم نجيب محفوظ»، تكمن في أنه تطرق إلى الأماكن المرتبطة بالأديب العالمي نجيب محفوظ، حيث كانت مجهولة، وكانت قلة من المثقفين المقربين منها يعلمون عنها، فاقترح الأديب الراحل جمال الغيطاني، مشروع «المزارات المحفوظية»، حيث توثق محافظة القاهرة هذه الأماكن، مثل الكُتّاب الذي درس فيه، وبيته، كما أظهره وهو يتجول في الأماكن التي كان يرتادها في الطفولة.

زقاق المدق

وأضاف «شعير»، خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC» عبر شاشة «DMC»، أنه آن الآوان لكي تتبنى الدولة المصرية مشروع المزارات المحفوظية، والتي وردت في الفيلم الوثائقي بدقة: «شاهدنا زقاق المدق، وهو مكان ضيق للخارج، لكن نجيب محفوظ جعل منه عملا إبداعيا ورواية عظيمة».

أهمية السياحة الثقافية.. شكسبير في إنجلترا كمثال

وتابع، أن هذا الأمر تكرر في إنجلترا مع الأديب العالمي شكسبير، حيث يقوم جزء كبير من السياحة الإنجليزية على الأماكن المرتبطة به، وبالتالي فإن مصر لديها فرصة كبيرة لسياحة ثقافية رائعة بداية من حي الجمالية والأماكن المرتبطة بنجيب محفوظ، ويمكن إصدار كُتيب بها وتوزيعها، ويمكن أن تكون البداية من شارع المعز حيث الكتاب الذي تعلم فيه، وتنتهي بمتحف نجيب محفوظ أمام جامع الأزهر.