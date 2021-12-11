«dmc» تعرض فيلم «عالم نجيب محفوظ» بعد 32 عاما من إنتاجه «فيديو»

نجحت وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الحصول على حق بث الفيلم الوثائقي «عالم نجيب محفوظ»، والذي أنتج قبل أكثر من 3 عقود، وبالتحديد عام 1989، وذلك بموجب عقد قانوني مع صناع هذا الفيلم بالمملكة المتحدة.

«dmc» تعرض فيلم «عالم نجيب محفوظ»

وحرصت القناة أن تفتح حلقة اليوم السبت من برنامجها المسائي «مساء dmc»، بعرض الفيلم الوثائقي، بمناسبة الاحتفال بذكر ميلاد الاديب العالمي، التي توافق 11 ديسمبر من عام 1911.

تفاصيل الفيلم.. «محفوظ» يتحدث عن مسيرته

وفي الفيلم يطل الأديب العالمي المتوج بجائزة نوبل في الأدب، ويتحدث كثيرًا عن مشوراه ومسيرته ويومياته بأحياء مصر الشهيرة، التي شب بها.

مشاهد من قلب عالم نجيب محفوز

كما يحتوي الفيلم الوثائقي على العديد من المشاهد الخاصة بتلك الأحياء، والمقاهي التي كان يحرص الأديب العالمي على المكوث بها، إضافة إلى عدد كبير من الأحاديث مع أصدقائه ومعارفه وعدد آخر من الناس الذين حاوطوا دائرة معارف الأديب الراحل.

الفيلم أيضا يحتوي على أكثر من رواي لمضمونه يتحدثون باللغة الإنجليزية، إلى جانب الكثير من الأحاديث الخاصة بالأديب الراحل، التي يوثقها هذا الفيلم.

«عالم نجيب محفوظ»، لا يركز فقط على الأديب الراحل، بل يسلط ضوؤه على كل العالم الذي نشأ فيه الأديب العالمي، وكيف أثرت تفاصيل الحياة في كتاباته.

متاعب الواقعية

وخلال هذا الفيلم الوثائقي، أكد الأديب الراحل، أنه حين اتجه إلى تقديم أعمال أدبية تتسم بالواقعية، وقع في الكثير من المشاكل والمتاعب، على مستوى الحوار والنص، معللًا ذلك بأنه وجد بأن مفردات اللغة يجب أن تتطور، حتى يتمكن من خلالها أن يجسد الروح الكاملة الخاصة بمكان وشخصيات أحداثه.

وقدم الأديب الراحل العشرات من الروايات التي حققت نجاحا وصدى كبيرين، جلعتها مستمرة حتى وقتنا الحالي، منذ طرحهم قبل عشرات سنوات، ويأتي في مقدمتهم رواية «زقاق المدق»، وغيرها الكثير من الروايات الأخرى.