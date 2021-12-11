صاحب النسخة الوحيدة من «عالم نجيب محفوظ»: هدية من جمال الغيطاني

كشف المخرج هاني سمير، عن كواليس حصوله على النسخة الوحيدة من الفيلم الوثائقي «عالم نجيب محفوظ»، الذي أنتج عام 1989، مؤكدًا في البداية أنه شعر بسعادة كبيرة، بعدما شاهده يعرض للمرة الأولى اليوم، بعد سنوات طويلة من تاريخ حصوله على هذا الفيلم، مضيفا: «سنة 2007 كنت بشرف على إخراج برنامج بعنوان علامات، وكان يقدمه الراحل جمال الغيطاني، والبرنامج ده كان فرصة كبيرة ليا أني أتقرب من الراحل على مستوى الصداقة، قبل أن يفاجئني ويهديني النسخة الوحيدة في العالم من هذا الفيلم الوثائقي، لأحتفظ بها».

هدية جمال الغيطاني

وأوضح «سمير»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة DMC، تقديم الإعلامية إنجي القاضي، أنه حصل على تلك الهدية من الراجل جمال الغيطاني بالفعل، وظل لسنوات لا يعرف الطريق الذي يجب أن يسلكه حتى يشاهد هذا الفيلم على الشاشات المختلفة.

وأشار إلى أن الصدفة لعبت دورا كبيرا في وصول الفيلم إلى الشاشات الفضائية وعرضه أخيرًا أمام الجمهور، متابعا: «في مرة بحكي عن ملابسات الفيلم، مع أصدقائي أحمد الدريني وشريف سعيد، وأن نسخته موجودة عندي، فطلبوا يشوفوها ولما تأكدوا من جودتها، بدأت المفاوضات مع صناعه للحصول على حقوق بثه، حتى يشاهده العالم كله».

المتحدة للخدمات الإعلامية تحصل على حقوق بث الفيلم

وأردف أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في الحصول على حقوق بث الفيلم، وشاهده الكثيرون اليوم، في بداية حلقة «مساء DMC»، وذلك في ذكرى ميلاد الأديب الراحل نجيب محفوظ، متابعًا: «يعني مناسبة رائعة في توقيت رائع، ودي ترتيبات ربنا».

وشدد على أنه يشعر بسعادة غامرة الآن، بعد مشاهدته للفيلم على شاشة DMC، وعرضه للمرة الأولى أمام الجمهور منذ إنتاجه عام 1989.