السفينة البنمية إيفر جيفن تصل مدخل قناة السويس الجنوبي وسط استعداد مكثف

وصلت منذ قليل السفينة البنمية ايفرجيفن، إلى المدخل الجنوبي لقناة السويس، استعدادا لدخولها المجري الملاحي اليوم الأحد، ضمن قافلة الجنوب.

وظهرت السفينة علي موقع «فاجول فايندر» الخاص بمتابعة تحركات السفن حول العالم متوقفة في الغاطس الخاص بالمدخل الجنوبي لقناة السويس استعداد للدخول مع اول ضوء لنهار الأحد.

قاطرتان لمرافقة السفينة ايفرجيفن

وحددت هيئة قناة السويس قاطرتين لمرافقة السفينة البنمية ايفرجيفن خلال رحلتها بدءا من دخول المجري الملاحي لقناة السويس صباح اليوم.

وأضافت المصادر أن القاطرتين إحداهما ستكون أمام السفينة البنمية والاخري في الخلف حتى تعبر المجري من بورسعيد ومنها إلي اوربا.

وقالت المصادر بهيئة قناة السويس أن القاطرات المرافقة للسفينة ايفرجيفن يأتي ضمن بروتوكول عبور السفن ضخمة الحجم من قناة السويس بشكل دائم.

مصادر: السفينة ايفرجيفن محملة بـ 224 ألف طن

وقالت مصادر بهيئة قناة السويس، إن السفينة البنمية ايفرجيفن تدخل المجري الملاحي، اليوم، بحمولة تقترب من 224 ألف طن بأكثر من 21 ألف حاوية.

وأضافت المصادر أن الحاويات تضم مختلف البضائع من ملابس وأحذية وقطع غيار سيارات وأدوية وبضائع نصف مصنعة ومواد خام.

السفينة تعرضت للجنوح في مارس الماضي

وكانت قد تعرضت السفينة البنمية ايفرجيفن للجنوح في قناة السويس في نهاية شهر مارس الماضي وتم احتجازها لأكثر من 100 يوم في منطقة البحيرات

وتوصلت الشركة المالكة والشركة المؤمنة علي السفينة لاتفاق مع هيئة قناة السويس للسماح السفينة بالمرور وإكمال رحلتها إلى أوروبا مقابل مبلغ مالي لتعويض أضرار هيئة قناة السويس.