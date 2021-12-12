هنا جودة عن ذهبية تنس الطاولة: «كسبتها بحركات الصوابع ونفسي أشوف صلاح»

كشفت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، الحاصدة لذهبية بطولة العالم تحت سن 15 عاماً، أن البطولة الأخيرة كانت صعبة، قائلة: «كانت صعبة عشان فيها كل اللاعبين الجامدين، والحمد لله عديت مباراة تلو المباراة، والبطولة كانت حلوة جدًا».

اتفقت مع شريكتي اليابانية على حركات الأصابع

وردت اللاعبة على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، «إزاي بتلعبي مع لاعبة من بلد تانية؟»، قالت: «شريكتي اليابانية كانت بتتكلم صيني.. واتفقنا على حركات بالأصابع»، لتمازحها «الحديدي» قائلة: «ده ماتش صامت».

رحلتي لم تكن سهلة

وكشفت «جودة» أن رحلتها في ممارسة اللعبة لم تكن سهلة، فقد بذلت مجهوداً كبيراً على مدار رحلتها في تنس الطاولة، «أول بطولة لعبتها خسرت من أول ماتش.. وخسرت كتير لغاية ما كسبت»، موضحة أن عائلتها حريصة على تحقيق التوازن بين اللعب والدراسة.

عملت تحدي مع محمد صلاح

وتابعت: «عائلتي تهتم بالدراسة واللعب وأنا أوازن بين الاثنين»، متابعة: «عملت تحدي مع محمد صلاح عشان نفسي أشوفه»، وأعربت عن أمنيتها أن ترفع تصنيفها إلى الخامسة عالمياً، موضحة «أتمنى أن يرتفع تصنيفي إلى رقم 5 عالميًا وأشرف مصر في البطولات».

وأكدت البطلة المصرية الصغيرة، أن التتويج بهذا اللقب يمثل لها «نتاج تعب سنين كتير»، كما يمثل تحقيقه حلما انتظرته طويلا، كما تعتبره تأكيدا على قدرتها وتأهلها لتحقيق المزيد من النجاحات، وتبني أحلام جديدة حيث تصفه بـ «أولى الخطوات نحو حلم أكبر».

يذكر أن البطلة المصرية هنا جودة قد أحرزت قرابة الـ60 ميدالية متنوعة بالمسابقات الدولية والمحلية لمختلف الفئات العمرية.

وكانت هنا جودة قد حصدت ذهبية زوجي الآنسات مع اليابانية هاريمونوتو بعد الفوز على ثنائي ألمانيا بثلاثة أشواط دون مقابل، وبذلك تكون قد انتهت رحلة هنا جودة في بطولة العالم للشابات في البرتغال بعد انتهاء منافساتها.

وودعت هنا جودة، منافسات زوجي المختلط من ربع النهائي، بينما حققت ذهبية زوجي الآنسات وفضية الفردي.