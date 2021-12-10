جيرارد قبل موقعة الأنفيلد: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم بنسبة 100%

أشاد جيرارد بالنجم الدولي المصري محمد صلاح قائلاً: «محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم بلا شك بنسبة 100%، هذه مجرد حقيقة أراها بعيني».

وأصر مدرب الفيلانز على عدم تشتيت نفسه بالعودة إلى معقله السابق الأنفيلد، وأنه يتفهم الصخب والضوضاء المقامين حول مباراة ليفربول، ولكنه سيحاول تهيئة الفريق بأفضل طريقة ممكنة للفوز.

وأضاف أن علاقته جيدة مع كثير من الأشخاص داخل الريدز، وأنه قضى وقتا رائعا في ذلك الفريق، وقال إنه ابن ليفربول، وشجع الفريق طوال حياته وسيبقى مشجعاً له للأبد لكنه يريد تحقيق الفوز عليهم.

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