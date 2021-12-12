جماهير الزمالك تستفز بن شرقي على تويتر : «محدش هيفكر يشتريك بمستواك ده»

أعربت جماهير نادي الزمالك عن سعادتها بسبب تراجع مستوى أشرف بن شرقي، لاعب الفريق خلال مباريات المغرب في كأس العرب، وهو ما سيترتب عليه عدم دخول أي ناد في التفاوض من أجل الحصول على خدماته ورحيله عن القلعة البيضاء، حيث تسعى إدارة الزمالك في الوقت الحالي استمرار اللاعب المغربي رفقة القلعة البيضاء، وعدم رحيله، بسبب أهميته رفقة الفريق خلال الفترة الماضية وكان من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق القلعة البيضاء بطولة الدوري المصري، وتخشى جماهير الزمالك أن يرحل على طريقة الدولي التونسي فرجاني ساسي.

لمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنا.