الأهلي يبدأ التحرك لضم أشرف بن شرقي عبر التواصل مع وكيله

تحدث الإعلامي محمد فاروق عن فتح مسؤولي النادي الأهلي الباب، أمام ضم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء إلى ضم اللاعب المغربي، في نهاية الموسم عقب انقضاء عقده مع فريق الزمالك.

وأضاف فاروق في تصريحات تليفزيونية في برنامجه «البريمو»، المُذاع على قناة «Ten»: «مسؤولو الأهلي لم يدخلوا في مفاوضات رسمية بعد مع أشرف بن شرقي انتظاراً إلى شهر يناير المقبل».

للمزيد من التفاصيل أضغط هنا