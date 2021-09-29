الأهلي يبدأ التحرك لضم أشرف بن شرقي عبر التواصل مع وكيله
كتب:
محمد هانيء
09:23 ص | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
أشرف بن شرقي
تحدث الإعلامي محمد فاروق عن فتح مسؤولي النادي الأهلي الباب، أمام ضم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء إلى ضم اللاعب المغربي، في نهاية الموسم عقب انقضاء عقده مع فريق الزمالك.
وأضاف فاروق في تصريحات تليفزيونية في برنامجه «البريمو»، المُذاع على قناة «Ten»: «مسؤولو الأهلي لم يدخلوا في مفاوضات رسمية بعد مع أشرف بن شرقي انتظاراً إلى شهر يناير المقبل».
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