افتتاح المؤتمر العربي الـ15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية اليوم

يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، اليوم، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر 2021 بمدينة أسوان.

10 دول عربية مشاركة

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المؤتمر رؤساء الهيئات النووية المصرية وحوالي أكثر من 170 باحث وعالم من أكثر من 10 دول عربية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ولفيف من العلماء والباحثين المصريين، كما يحضره رؤساء هيئة الطاقة الذرية المصرية بعرض خبراتهم السابقة في إنشاء وإدارة المشروعات النووية وتواصلاً للأجيال كما يحضره لفيفي من القيادات التنفيذية بمحافظة أسوان و باحثين من جامعة جنوب الوادي و فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بأسوان.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للمؤتمر، بأنَّ المؤتمر في دورته الخامسة عشر، يجمع أكبر تجمع عربي لعلماء ورواد وخبراء الطاقة الذرية وكذا مجموعة من شباب الباحثين الذي سيقومون بعرض أحدث الأبحاث في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك في ظروف جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على مجالات البحث العلمي والمؤتمرات الدولية.

116 بحثا علميا

وأشار الجوهري، إلى أن وقائع المؤتمر تشمل عرض نتائج 116 بحثًا علميًا في مجالات العلوم الأساسية، مفاعلات الأبحاث ومفاعلات القوى، دور المرأة في المجال النووي، تقنيات النظائر المشعة في الطب والزراعة، توليد الكهرباء بالطاقة النووية، تحلية ومعالجة المياه، الأمان النووي، المعرفة النووية والقبول الشعبي للطاقة النووية، إدارة النفايات المشعة.

كما تشمل فاعليات المؤتمر التجربة المصرية لإنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني، كذا التجربة العراقية توعن إزالة التلوث الإشعاعي بمحافظة البصرة.