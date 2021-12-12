وزارة التضامن: واحد من كل 6 مسنين يتعرض للإيذاء النفسي والجسدي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجرى توفير الحماية والرعاية والدعم اللازم لكبار السن، مشيرة إلى أن واحد من كل 6 مسنين يتعرض للإيذاء النفسي والجسدي والجنسي، والاستغلال المالي، أو الإهمال والهجر، وعدم توفير المأكل والمسكن والرعاية الطبية من ذويهم، وفق دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية عام 2021.

وأشارت الوزارة إلى أن 90% من مرتكبي الإساءة ضد كبار السن يكونوا من أفراد الأسرة، الأطفال البالغين أو الأزواج والشركاء.

4% من حالات الإساءة ضد المسنين لم يبلغ عنها

وأوضحت «التضامن» في بيان لها، أنه وفق تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن 4% من حالات الإساءات الفعلية ضد المسنين لم يبلغ عنها، منوهة إلى أنهم يحجمون عن الإبلاغ لعدة أسباب، كالقلق والخوف من الانتقام، أو وضع ذويهم المسيئين لهم في ورطة، أو الخوف من الطرد، فلا يجد كبار المسنين مأوى.

التضامن: إنشاء وحدة لحقوق الإنسان لتلقى الشكاوى

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه جرى إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل ديوان عام الوزارة بالعجوزة، وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي استهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الدولة في سبتمبر الماضي.

ولفتت الوزارة إلى أن الوحدة تعمل على دعم وتلقى الشكاوى، والعمل على حلها والرد عليها بأسرع وقت ممكن، استجابة لمتطلبات المواطنين.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أن عدد المسنين الذين يستحقون الرعاية والاهتمام 7 ملايين مواطن، ومن المتوقع ارتفاع النسبة إلى 100% في 2052، مشيرة إلى أن نسبة الإناث أكبر قليلا من الذكور.

القانون يضمن حق المسنين في التأهيل المجتمعي

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الدستور نص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيا وصحيا، وتمكين مشاركتهم في الحياة العامة، منوهة إلى أن القانون يضمن حق المسنين في التأهيل المجتمعي، وممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية، وتيسير مشاركتهم في عملية الترشيح والتصويت، وضمانها في مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات، وتسويق صورة محترمة ولائقة عن المسنين.