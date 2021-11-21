مفاجأة قانون المسنين الجديد.. «توصيل المعاش لحد البيت»

يعتبر قانون المسنين الجديد الذي يهدف لحماية المسنين في مصر من أهم المشروعات التي تجري مناقشتها في البرلمان، ويستهدف القانون الجديد، توفير بعض الحقوق والمزايا للمسنين.

ويرصد «الوطن»، في السطور التالية، بعض المزايا التي وفرها مشروع قانون المسنين الجديد:

توصيل المعاش للمسنين

حرص مشروع قانون المسنين الجديد، الذي يجري مناقشته حاليا في مجلس الشيوخ على توفير كافة سبل الرحة والحماية للمسن، وطالب النائب أبو سريع إمام، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، التي تناقش تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، تخفيض القيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.

مزايا قانون المسنين

ووفر مشروع قانون المسنين الجديد الذي يهدف لحماية المسنين في مصر، عددا من المزايا التي يحتاج لها المسن، فنص القانون الجديد على إتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الآمن وحمايتهم من مخاطر الطريق والحوادث، وإدارج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخر، والمشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين، وغيرها من المزايا التي وفرها مشروع قانون المسنين الجديد.

قانون المسنبين

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته اليوم، مبدئيا، على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وذلك بعد نقاش استمر قرابة 3 ساعات حول فلسفة مشروع القانون، بعد التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والدستورية والتشريعية.