«ترامب» يعلق على قمة الرئيسين الأمريكي والروسي الأخيرة بشأن أوكرانيا

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ترامب ينتقد الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي والروسي

وكان «ترامب» قد قال في فلوريدا: «لقد رأيته مع بوتين قبل يومين، وكنت مستاء للغاية»، في الوقت نفسه، قال ترامب إنه لا يريد أن يقول إن بايدن غير كفء، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية «تاس».

الحديث عن الاجتماع الافتراضي

ورغم عدم وضوح مغزى ومعنى الكلام عن الاجتماع الافتراضي، إلا أنّ الرئيس الأمريكي السابق لم يوضح ما كان يقصده بالضبط عند الحديث عن الاجتماع الافتراضي بين الرئيسين «بوتين» و«بايدن»، ويشار إلى أنه لم يتم سوى عرض لقطات من بداية الاجتماع الذي تم بين الرئيسين عبر الفيديو.

اجتماع عبر الفيديو بين بوتين وبايدن

ونظراً لتطورات الأوضاع في أوكرانيا، كان «بوتين» قد عقد اجتماعاً مع «بايدن» عن طريق الفيديو في السابع من الشهر الجاري، وامتد الاجتماع إلى ساعتين، تناول الرئيسان خلالها الوضع في أوكرانيا، والأمن السيبراني، والاتفاق النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

روسيا تنتقد وصفها بالعدوان الروسي

وكانت السفارة الروسية لدى لندن قد حذّرت يوم أمس السبت، من تفاقم الوضع في أوكرانيا بسبب الدعم الذي تقدمه لها دول الناتو، ومن بينها بريطانيا، وقالت السفارة: «مع أن روسيا لا نية لها إطلاقا للاعتداء على أوكرانيا، إلا أن الوضع المتعلق بالحرب الأهلية في أوكرانيا يزداد خطورة بالفعل، نظرا للدعم العسكري غير المسؤول وغير المشروط الذي تقدمه بعض دول الناتو ومنها بريطانيا، لكييف»

وكانت البعثة الدبلوماسية الروسية في بريطانيا قد قالت: «إن الاستخدام المفرط لمصطلح العدوان الروسي بشكل صارخ ومقصود، يشير إلى هوس بريطانيا كرئيسة مجموعة السبع الكبار بالبحث عن سبب مشترك لإظهار وحدة الصف».