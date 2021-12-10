بوتين: عناصر استخباراتية أمريكية عملت في الحكومة الروسية منتصف التسعينيات

في تصريح مفاجئ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن كوادر من العاملين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عملت في الحكومة الروسية، خلال الفترة في منتصف تسعينيات من القرن الماضي، وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق.

وخلال اجتماع لمجلس خاص بتنمية المجتمع المدني، أضاف الرئيس الروسي: «أنه جرت المساءلة الجنائية لهؤلاء الجواسيس في وقت لاحق، على خلفية مشاركتهم في عمليات الخصخصة، التي جرت في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي».

تطهير الحكومة الروسية من الجواسيس

وأكد الرئيس الروسي، أنه عمل في وقت لاحق على تطهير الحكومة الروسية من هؤلاء، قائلًا: «في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قمت بتطهير الجميع، ولكن في منتصف التسعينيات كانت كوادر من العاملين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، كما اتضح ذلك في وقت متأخر، يعملون كمستشارين وموظفين رسميين في الحكومة الروسية، مشيرًا إلى أن هؤلاء انتهكوا التشريعات الأمريكية بمشاركتهم في الخصخصة بروسيا».

موسكو تدين تسليم مؤسس موقع ويكيليكس

وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بقرار محكمة لندن العليا بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن عملية تسليم هذا الرجل إلى الولايات المتحدة، يعد أمرًا مخزيًا.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن هذه القضية من النوع السياسي، قائلةً: «إن هذا الحكم المخزي في إطار قضية سياسية ضد صحفي وشخصية عامة هو مظهر آخر من مظاهر النظرة الآكلة للحوم البشر للعالم الأنجلوسكسوني، على حد وصفها، في وقت احتفل فيه الغرب باليوم الدولي لحقوق الإنسان واختتام قمة الديمقراطية».

إدانة لقرار محكمة لندن

وأعلن الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود الدولية، كريستوف ديلوار، أن منظمته تدين قرار محكمة لندن، حسبما ذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية.

وقال «ديلوار»: «ندين القرار الصادر عن محكمة لندن العليا اليوم بالسماح بتسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، والذي سيثبت أنه تاريخي لجميع الأسباب الخاطئة».

وأضاف عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»: «جميعنا على اقتناع بأن جوليان أسانج وقع ضحية مساهماته في الصحافة».