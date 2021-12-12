سوريا ترفع سعر لتر البنزين للمرة الرابعة خلال عام

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، اليوم الأحد، رفع سعر لتر البنزين، للمرة الرابعة خلال هذا العام.

ارتفاع اسعار البنزين في سوريا

وحددت الوزارة، سعر البيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بـ 1100 ليرة، ما يقرب من 30/ سنت أمريكي للتر الواحد، ومن المقرر تطبيق هذا القرار بداية من صباح اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السورية «سانا».

قالت الوزارة إن ذلك الإجراء يأتي بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط، بالإضافة الى ضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توفرها داخل البلاد.

أزمة المحروقات في سوريا

وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية رفع سعر البنزين المدعوم 475 ليرة ليرتفع بقيمة 25 ليرة مقارنة ب 450 ليرة، في حين أن في منتصف شهر مارس الماضي رفع سعر البنزين العادي المدعوم إلى 750 ليرة، وخصص لكل سيارة 100 لتر شهريا بجري توزيعها كل أسبوع؛ تجنبا للازدحام أمام محطات الوقود.

وبحسب الوكالة، تم رفع سعر البنزين غير المدعوم 3 مرات خلال العام الجاري، آخرها شهر يوليو الماضي.

كما عانت سوريا من أزمة حادة بالمحروقات بعد خروج حقول النفط والغاز بشمال وشرق البلاد التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية، مما يصعب تأمين النفط خارجيًا بسبب العقوبات الأمريكية، كما تعتمد الحكومة السورية بشكل أساسي على إيران في تأمين المشتقات النفطية.

تضاعف أسعار المحروقات والسلع في سوريا

وتضاعفت أسعار المحروقات والسلع في سوريا خلال السنوات الماضية، أضعافًا عدة، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من أوضاع معيشية صعبة، في ظل استشراء الفساد، وانهيار قيمة الليرة السورية، ومحدودية الدخل الشهري، وغلاء الأسعار الفاحش.