الكلاب الضالة تفترس طفلا سوريا عمره 3 سنوات أثناء لهوه أمام منزله

افترست مجموعة من الكلاب الضالة، طفل صغير عمره 3 سنوات، بمحافظة دمشق السورية، وتوفي بعد دقائق من قيام الكلاب بالتهامه كأنها تأكل «دجاجة»، أثناء لهوه بالقرب من منزله، بحسب موقع البيان.

وأثناء وجود والد الطفل في المزرعة القريبة من المنزل، سمع صوت نباح شديد بالإضافة إلى صراخ نجله الشديد، فخرج مفزوعًا ليري ما يحدث، ليجد الطفل طريحًا على الأرض، غارقًا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تآكل فروة الرأس واختناق الطفل

واستقبل مستشفى «جرمانا» السوري جثة الطفل، وأعلنت وفاته بعد الإسعافات المخيبة للآمال التي قام بها والده الذي يعمل حارسًا بإحدى مزارع منطقة المليحة بدمشق، كما قال الطبيب الشرعي أسامة أبو الخير، إن فحص الجثة أظهر وجود عقر بالرقبة أدى لاختناق الطفل وتآكل قطعة من فروة رأسه، وآثار جروح مختلفة في أنحاء جسده نتيجة هجوم الكلاب عليه.

هجوم 10 كلاب على طفل أمام منزله

وفي سياق آخر، هاجمت مجموعة كلاب ضالة، طفلا لا يتجاوز عمره 10 أعوام، بالسعودية، في مطاردة شرسة واجهها الصغير، إذ خرج الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، بعد منتصف الليل، لإلقاء النفايات في حاوية بالقرب من المنزل، إلا أنه فوجئ بكلاب تختبئ خلف كومة رمال، هاجمته بشراسة ونهشت جسده، وقال والد الطفل إنه كان جالسًا في فناء منزله، وانتظر لحظات حتى سمع صراخ الطفل، مستنجدًا لإنقاذه.