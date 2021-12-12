«قوى الشيوخ» تحسم المواد الخلافية حول مشروع قانون العمل الجديد اليوم

تعقد لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، اجتماعًا، ظهر اليوم، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، وذلك لحسم المواد الخلافية حول مشروع قانون العمل الجديد تمهيدًا لإعداد تقرير حوله.

صياغة العلاقة بين طرفي العمل

كانت لجنة القوى العاملة، قد أرجأت في اجتماعاتها السابقة عددًا من المواد التي لم يتم الاتفاق على صياغتها بشكل نهائي والتي تتضمن صياغة لعلاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، ويعد مشروع قانون العمل الجديد واحداً من أهم القوانين التى يترقب الأف من العاملين بالقطاع الخاص صدورها وذلك للقضاء على الإشكاليات التى يواجهها قانون العمل الحالي.

جدول زمني لمناقشة القانون

ويتضمن الجدول الزمني لإصدار قانون العمل الجديد الخطوات التالية، أولًا انتهاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ من مناقشة مشروع القانون وإعداد التقرير حوله والذي سيعرض في الجلسات العامة للتصويت.

وعقب الموافقة عليه، سيتمّ إرساله إلى مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون في اللجان البرلمانية المختصة وفي مقدمتها لجنة القوى العاملة، ثم إعداد تقرير حوله يعرض فى الجلسات العامة وعقب الموافقة النهائية يعرض على مجلس الدولة ثم يتم التصويت النهائي حول مشروع القانون، ويحاول بدوره إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

العمالة غير المنتظمة

ويتضمن مشروع القانون، عددًا من المزايا للعمالة غير المنتظمة فى قانون العمل الجديد، وتتضمن إنشاء صندوق لرعايتهم اجتماعيًا ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

خدمات صندوق العمالة غير المنتظمة

1. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

2. دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.

3. تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

4. توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

5. دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

6. تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.

7. تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.