حقوق ذوي الهمم في قانون العمل الجديد.. شهادة التأهيل شرط أساسي

، ومن هذا المنطلق توجد تشريعات تخضع للمناقشات والتعديلات منها قانون العمل الجديد الذي تجري مناقشته حاليا في مجلس الشيوخ، ويستعرض «الوطن» في هذه السطور أبرز المواد التي تضمنت حقوق ذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد.

تأهيل ذوي الهمم في قانون العمل الجديد

نصت مواد مشروع قانون العمل الجديد ، على ضرورة تأهيل ذوي الهمم، وذلك حتى يكون القادرون من ذوي الهمم على العمل، ولديه رغبة في ذلك أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة بتأهيل ذوي الهمم، والتي تقع في دائرتهم ومحل إقامتهم، وعليه بيان سنه، ومهنته، ومؤهلاته التي حصل عليها وخبراته السابقة.

وأوضح مشروع قانون العمل الجديد أنه يجب على هذه الجهات المسؤولة عن تأهيل ذوي الهمم للعمل أن يقيدوا تلك الطلبات الخاصة بطلب ذوي الهمم للعمل بأرقام مسلسلة، وتعطي الجهات المسؤولة عن تأهيل وتدريب ذوي الهمم، طالب القيد شهادة تفيد تدريبه وتأهيله وذلك دون أي مقابل، وتقوم بتحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها تلك الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

تشغيل ذوي الهمم في قانون العمل الجديد

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز تشغيل العامل من ذوي الهمم إلا إذا حصل على شهادة التدريب والتأهيل من الجهة المختصة بذلك وفق القانون الجديد، كما استثنى القانون الجديد من يقوم صاحب العمل بتعيينهم من غير الحاصلين علي شهادة التأهيل، وذلك بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل.