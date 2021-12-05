«الثقافة» تستعد للاحتفال بـ 110 أعوام على ميلاد نجيب محفوظ

قال الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن القطاع يحتفي بالذكرى الـ 110 على ميلاد الأديب الكبير نجيب محفوظ خلال الأيام المقبلة بتنظيم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، بعضها في متحف نجيب محفوظ.

وأضاف عبدالوهاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «وتبدأ الاحتفالات في الواحدة من ظهر يوم 12 ديسمبر الجاري بافتتاح معرض بخط اليد وعلم الوصول.. إهداءات كبار المثقفين لنجيب محفوظ وذلك في متحف نجيب محفوظ، وافتتاح معرض بعنوان (نجيب محفوظ بختم النسر.. وثائق صاحب نوبل الوظيفية) وذلك في يوم 13 ديسمبر الجاري في السادسة مساء ويستمر المعرض إلى يوم 16 من الشهر ذاته».

وافتتاح معرض كاريكاتير بمناسبة ذكرى ميلاد نجيب محفوظ في الخامسة مساء من يوم 19 ديسمبر حتى 23 ديسمبر 2022، وضمن الاحتفالات تحتضن مكتبة مصر العامة في بورسعيد، منتدى ثقافة وإبداع «نجيب محفوظ .. رحلة وثائقية» يديرها الكاتب الصحفي طارق الطاهر، وذلك بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

أبرز المعلومات عن نجيب محفوظ

نجيب محفوظ مولود في 11 ديسمبر 1911 بالقاهرة، روائي وقاص وكاتب، يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، بدأ الكتابة بكتابة المقالات الفلسفية في مجلات وصحف مختلفة في الثلاثينيات، ثم اتجه بعد ذلك للكتابة الأدبية، صُدرت روايته الأولى عبث الأقدار عام 1938 وواصل الكتابة واستمر حتى 2004، حصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1988.

تدور أحداث رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة مميزة وهي الحارة التي تعادل العالم، من أشهر أعماله: الثلاثية، والكرنك، الطريق وأولاد حارتنا، والسراب، زعبلاوي، وغيرها، ويُعد محفوظ من أكثر الأدباء العرب، الذي نُقلت أعماله إلى السينما والتليفزيون، ومنها أفلام: «بداية ونهاية»، «ميرامار»، «اللص والكلاب»، «الحب فوق هضبة الهرم» و«حديث الصباح والمساء»، ورحل نجيب محفوظ في 30 أغسطس 2006.