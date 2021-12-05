تفاصيل حصول «ديوان» على حقوق نشر أعمال نجيب محفوظ

حصلت «ديوان للنشر» على حقوق نشر أعمال نجيب محفوظ، حيث وقَّعت عقدا مع أم كلثوم نجيب محفوظ للحصول على نشر جميع أعمال أديب نوبل ورقيا وصوتيا بشكل حصري، وإلكترونيا بشكل غير حصري، حيث تتشارك مع دار مؤسسة هنداوي الثقافية في الحقوق الإلكترونية.

ابنة نجيب محفوظ: أعجبني حماس «ديوان» لنشر أعمال والدي

وكشفت أم كلثوم نجيب محفوظ التفاصيل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «ديوان» حصلت على حقوق طبع أعمالي والدي ومدة العقد 15 عاما، على أن يبدأ سريان التعاقد ابتداء من مايو 2022، بعد انتهاء العقد مع دار الشروق.

وحصلت «ديوان» على الحقوق بعد تنافس مع ما يقرب من 10 دور نشر مصرية وعربية، وعن سبب اختيار «ديوان» قالت: «أحسست أنهم مختلفين وجادين ولديهم حماس لتقديم أعمال والدي في صورة لائقة به»، مشيرة إلى تفصيلها لدار نشر مصرية ضمانا لوصول الأعمال للقارئ المصري، «بابا كان مهموم بالقارئ المصري الذي يتوجه إليه بشكل أساسي».

«ديوان»: لنا شرف نشر أعمال نجيب محفوظ

وأضاف أحد عز، عضو لجنة النشر ومسؤول القسم العربي في مكتبات «ديوان»: سعداء بالتعاقد مع ابنة الأستاذ نجيب محفوظ، على نشر جميع أعمال الأديب الكبير، و«ديوان» لها شرف نشر أعمال نجيب محفوظ، ونتمنى أن نكون على قدر التحدي لأنه نجيب محفوظ ألمع عقلية أدبية مصرية في القرن العشرين، مؤكدا: لدينا خطة لنشر الأعمال وسنبدأ في نشر ها تباعا بداية من مايو المقبل، وستصدر الأعمال تباعا بعد مراجعة دقيقة على كل طبعات الروايات السابقة للوصول على الصيغة النهائية الخالية من أي محذوفات لأسباب رقابية أو لأسباب أخرى أو أخطاء مطبعي، وسيتم طرحها في أفضل صورة للقارئ وبأسعار مناسبة.

وتابع قائلا: سوف تقوم ديوان بتشكيل لجنة من كبار النقاد المصريين لإنجاز هذه المهمة، لتصدر لأول مرة طبعة محققة ومراجعة بدقة.