«البيئة» تعلن استقرار الطقس مع انخفاض مؤشر جودة الهواء لمدة يومين

تسود حالة من الإستقرار فى العوامل الجوية على القاهرة الكبرى ‏ومحافظات الدلتا يصاحبها هدوء نسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون مع إنخفاض مستوى التهوية الرأسية مما ‏يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة وإنخفاض مؤشر جودة الهواء.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الفترة من ١١-١٣ ديسمبر الجاري، يأتي ذلك استنادا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وكذلك إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار ‏المبكر التابعة لوزارة البيئة.

هدوء نسبى للرياح وزيادة تركيزات الملوثات

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على قيام الوزارة، بمتابعة مؤشر جودة الهواء من خلال بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لها ‏والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.‏وايضا التكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش ‏التابعة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

وشددت على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى ‏والدلتا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية الغير مواتية والتى تساعد على ‏تركيز الملوثات.‏

انخفاض مستوى التهوية الرأسية

وتناشد وزيرة البيئة المواطنين إيقاف كافة أشكال الحرق في الهواء الطلق، وخصوصا خلال ساعات الليل ‏لأنه يؤثر سلبا على جوده الهواء وكذلك التقليل قدر المستطاع من إستخدام السيارات الخاصة والإعتماد على النقل ‏الجماعى.

وتابعت: على كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، أن لم تكن هناك ضرورة ‏تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن إرتفاع تركيز الملوثات.‏

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى ‏مصدر من مصادر تلوث الهواء وتحث الوزارة السادة المواطنين على عدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث ‏وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 ‏.