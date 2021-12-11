التنمية المحلية: 13 مليار جنيه لتحسين البيئة والنظافة وتغطية المجاري

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن برنامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، شهد صرف مبلغ 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وشملت الأعمال شراء 450 معدة نظافة جديدة، وصيانة 3809 معدة قديمة، ورفع 150 مليون طن تراكمات، وتغطية حوالى 15 كيلو متر مجارى مائية من ترع ومصارف داخل الكتلة السكنية، وتجميل مدخل 70 مدينة وحيا، و450 قرية استفاد منها حوالي 7 ملايين مواطن.

وأشار تقرير صادرعن وزارة التنمية المحلية، أنه تم صرف مبلغ 350 مليون جنيه للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات لعدد 147 مجزرا على ثلاث مراحل، حيث تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى بتطوير عدد 30 مجزرا، وتنفيذ المنطقة اللوجستية والحجر الصحي بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها 160 مليون جنيه، وذلك بهدف الحافظ على البيئة وتوفير منتجات صحية آمنة وتعظيم القيمة المضافة وزيادة موارد المحافظات وفرص العمل، وتم التنسيق مع المحافظات ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي الحالية، لتتوافق مع الاشتراطات البيئية، كما تم تكليف المحافظين بإزالة مكامير الفحم التي لا تتقدم بطلبات لتقنين أوضاعها البيئية، حيث تم حصر المكامير المطلوب توفيق أوضاعها وبلغت 7000 مكمورة، ومكامير الفحم النباتي التي تم تطويرها وتوفيق أوضاعها البيئية، و2000 مكمورة ومخطط تطوير عدد 3500 مكمورة فحم نباتي خلال المرحلة المقبلة، وإزالة وغلق المكامير التي لن توفق أوضاعها البيئية حوالي 1500 مكمورة.

معالجة الصرف الصناعى

وتابع التقرير، أنه تم تشكيل لجنة دائمة من وزارات التنمية المحلية، البيئة، التجارة والصناعة، لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان، حيث تم حصر المنشآت الصناعية الرسمية وغير الرسمية التي لا تقوم بمعالجة مياه الصرف الصناعي الخاص بها لاتخاذ اللازم نحو تقنين أوضاعها البيئية والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، والتأكد من وجود محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بها وتشغيلها للقيام بعملية المعالجة قبل التصريف على شبكة الصرف الصحي تفاديا لإتلاف أغشية محطات الصرف الصحي.

مواجهة السحابة السوداء

وأكدت الوزارة، أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارت البيئة، الزراعة، الداخلية، بشأن مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد -السحابة السوداء- خلال الفترة من 15 / 8 حتى 15 / 11 من كل عام، وقامت المحافظات باتباع عدة خطوات منها، منع عملية حرق قش الأرز، تشكيل مجموعات عمل للمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الملوثة للبيئة، غلق المقالب المكشوفة والسيطرة عليها، تشكيل غرفة عمليات بكل وحدة محلية للمتابعة الميدانية، توعية المواطنين من خلال هذه اللجان لتفعيل كبس قش الأرز واستخدامه كعلف حيواني.

34 محمية طبيعية

وأكدت أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات لإعادة ترسيم الحدود للمحميات الطبيعية ذات المساحات الشاسعة، وعددها 34 محمية صادر لهم قرارات جمهورية تعظيما لاستثمارها وتنميتها وفقا لمقتضيات الأمن القومي ورؤية المحافظات.

وأيضا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام، تم تكليف المحافظات بعدم إدخال أي مرافق لأي عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجي، وذلك لحين تشطيب الواجهات حيث تم طلاء واجهات نحو 37 ألف مبنى.