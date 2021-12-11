السيسي يوجه بتنظيم قمة المناخ على نحو يعكس تقدم مصر في مجال البيئة

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 للعام المقبل.

القمة العالمية للمناخ 2022

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجّه بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على أرض مصر على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة، والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة، في إطار جهود الدولة الحثيثة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة.