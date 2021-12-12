«البري»: نفذنا 90% من المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات بالمحافظات

قال الدكتور أحمد فاروق البري، مستشار وزيرة البيئة للبنية التحتية، إن وزارة البيئة وضعت مخططا استراتيجيا للمخلفات في كل محافظة، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في هذا المخطط منذ 2017، عندما أوكلت هذا الملف لمكاتب استشارية وجامعات.

مخطط نموذجي لحالة المخلفات في كل محافظة

وأضاف «البري» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تلك المكاتب الاستشارية والجامعية، قامت بالنزول إلى كل محافظة من محافظات الجمهورية، لعمل حصر عن كمية المخلفات وعدد السكان وعدد العمال العاملين بمنظومة المخلفات، وعدد السيارات ونوعيتها، وهل يوجد مصانع ومدافن أم لا وما هي حالتها ؟، لكي نضع مخطط نموذجي لحالة المخلفات في كل محافظة.

وتابع مستشار وزيرة البيئة للبنية التحتية، «أننا بدأنا في تنفيذ تلك المخططات من خلال ميزانية الدولة، وخاصة أن الموضوع كان مكلف جداً، وسنحتاج عدد كبير من المدافن والمصانع لتدوير المخلفات وتحويلها لكمبوست، وقد تم تقسيم خطة التنفيذ على مراحل، المرحلة الأولى نفذنا منها 90% وتم تسليم المدافن للمحافظات، ولكن مع التوصية أن الشركات الخاصة هي التي تدير المنظومة تحت إشراف المحافظة ووزارة البيئة وفقاً للقانون 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم المخلفات».

قانون تنظيم المخلفات أعطى الشركات الخاصة فرصة للدخول في المجال

وأوضح «البري» أن قانون تنظيم المخلفات أعطى فرصة للشركات الخاصة للدخول في هذا المجال، حيث أن المحافظة تتعاقد مع شركات تعمل عملية جمع ونقل للمخلفات وتشغيل للمصانع والمدافن والمحطات، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت كراسة شروط ومواصفات وعقود نموذجية حتى لا يكون هناك لبس.

وأكد أن العقود يمكن تحويرها بعد ذلك بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة، وخاصة أن كل محافظة لها طبيعة خاصة، وتختلف كل محافظة عن الأخرى في عدد السكان وعدد الوحدات والمصانع والمحلات وأطوال الشوارع وطبيعتها، وذلك لتعديل العقد طبقا لطبيعة الوضع، وأيضاً هل هذه أرض المحافظة أم تابعة للحي.