«شعراوي»: مخطط متكامل لتطوير منظومة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة خلال المرحلة الحالية لتنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها، لافتا إلى أن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يحقق عودة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري في كل المحافظات.

وأشار إلى الدعم الذى تقدمه الحكومة لشركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول للمنظومة للحفاظ على صحة المواطن.

افتتاح المدفن الصحي بقلابشو

جاء ذلك، خلال تصريحات صحفية خلال افتتاح المدفن الصحي بقلابشو بمحافظة الدقهلية، لافتا إلى أن محافظة الدقهلية ستشهد أيضاً إقامة بعض المشروعات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر بعد أن تم توقيع عقد الاستشاري الخاص برفع قدرات وانشاء وحدة متخصصة لإدارة المُخلفات الصلبة، وجاري إعداد الخطة الاستثمارية للمشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر، والتي تتضمن إنشاء محطات وسيطة وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة المعدات، ورفع بعض التراكمات في مقلب نبروه وإضافة خط في مصنع بلقاس.

الخطة الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة

وتفقد الوزير المدفن الصحي لمتابعة مراحل التنفيذ للمدفن، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بتنفيذ الخطة الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون والشراكة الكاملة مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتنمية الاقتصادية والمالية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك على أرض محافظات الجمهورية لتطوير منظومة المخلفات، والتي تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات العالمية وإنشاء مدافن صحية آمنه تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.

وتبلغ المساحة الكلية للمدفن الصحي حوالي 50 فدانا، والعمر الافتراضي للمدفن حوالى 10 سنوات، حيث يتكون من 4 خلايا فرعية.