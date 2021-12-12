الكويت تنعي وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد الصباح

نعى الديوان الأميري فى الكويت، اليوم الأحد، الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، معلنا وفاتها عن عمر ناهز الـ70 عاما.

الكويت تعلن وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد الصباح

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الكويت الرسمية «كونا»، أنه بعد وفاة الشيخة الراحلة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، سيوارى جثمانها بعد صلاة العصر اليوم فى الكويت.

وأعلن الديوان في بيان وفاة الشيخة وفيقة داخل إحدى المستشفيات بالكويت، مضيفا أن وفاتها أتى بعد صراع طويل مع المرض أدى بذلك إلى وفاتها عن عمر يناهز الـ 70 عاما.

نعى الديوان الأميري للشيخة وفيقة مبارك الحمد الصباح في الكويت

ونعى الديوان الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، قائلا: «ننعى المغفور لها الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح عن عمر ناهز الـ 70 عاما، ومن المقرر أن يوارى جثمانها الثرى بعد صلاة عصر اليوم الأحد».

ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، تعد هذه ثاني وفاة لشخصية من الأسرة الحاكمة في الكويت خلال يومين، حيث توفّى أمس السبت، الشاعر الكويتي المعروف الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر ناهز الـ 50 عامًا، وهو حفيد أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، وابن الشيخة لولوة جابر الأحمد، والشيخ خليفة العبدالله الخليفة بن عبد الله الصباح، حيث تزوج دعيج الخليفة من الشيخة عالية الخالد الصباح، وأنجب منها 3 بنات، وولد، هم: لولوة، ودلال، وبدرية، وخليفة، وفقا لوكالة أنباء «كونا» الكويتية.

الشيخة وفيقة مبارك الحمد الصباح

ويشار إلى أن الشيخة وفيقة مبارك الحمد الصباح، هي ابنة الشيخ مبارك الحمد الصباح، الوزير الكويتي السابق، وهو الابن الأكبر للشيخ حمد المبارك الصباح، وتولى منصب عميد الأسرة الحاكمة بعد وفاة والده، وفقا لموقع «الخيمة نيوز».