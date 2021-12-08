رئيس التحرير

محمود مسلم

الكويت تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

كتب:

أ ش أ
05:11 م | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
متحور أوميكرون

متحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».

وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن حالة الإصابة تعود لمسافر أوروبي وصل إلى الكويت، قادمًا من إحدى الدول الأفريقية التي تم تسجيل إصابات فيها بمتحور أوميكرون.

خضوع مصاب أوميكرون للحجر الصحي 

ولفت إلى أن المسافر حصل على جرعتين من لقاح كوفيد-19 المعتمد في وقت سابق، ويخضع للحجر الصحي منذ قدومه للكويت، وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وطمأن السند، الكويتيين والمقيمين، على استقرار الوضع الصحي في البلاد، مؤكدًا ضرورة مداومة العمل، والاستمرار بالأخذ بسبل الوقاية، التي من أبرزها استكمال التطعيم ضد كورونا، والمبادرة إلى أخذ الجرعة التعزيزية الثالثة.

اقرأ المزيد:

خبراء عن متحور «أوميكرون الشبحي» الجديد: لا تكشفه تحاليل الـPcr

رسائل طمأنة حول متحور أوميكرون: أقل خطورة من دلتا

أول تعليق من «الصحة» عن متحور أوميكرون : أمر وارد ومتوقع حدوثه

هل وصل متحور أوميكرون إلى مصر؟.. رئيس «صحة النواب» يجيب

إنجلترا تفرض قيودًا صارمة على القادمين إليها خوفا من متحور «أوميكرون»

أخصائي مناعة: قلق العالم من متحور «أوميكرون» سببه معدل انتشاره