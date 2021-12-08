الكويت تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».

وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن حالة الإصابة تعود لمسافر أوروبي وصل إلى الكويت، قادمًا من إحدى الدول الأفريقية التي تم تسجيل إصابات فيها بمتحور أوميكرون.

خضوع مصاب أوميكرون للحجر الصحي

ولفت إلى أن المسافر حصل على جرعتين من لقاح كوفيد-19 المعتمد في وقت سابق، ويخضع للحجر الصحي منذ قدومه للكويت، وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وطمأن السند، الكويتيين والمقيمين، على استقرار الوضع الصحي في البلاد، مؤكدًا ضرورة مداومة العمل، والاستمرار بالأخذ بسبل الوقاية، التي من أبرزها استكمال التطعيم ضد كورونا، والمبادرة إلى أخذ الجرعة التعزيزية الثالثة.