بدء صلاة الجنازة على محمد عبد الحليم وسط غياب تام للفنانين .. صور

غاب الفنانون عن جنازة الفنان الراحل محمد عبد الحليم، التي أقيمت منذ قليل بعد صلاة الظهر بمسجد الشريبة بمصر القديمة، أعلى نفق الملك الصالح.

وقد بدأت صلاة الجنازة منذ قليل على جثمان الفقيد بحضور عدد قليل من أقاربه، وغياب تام من الوسط الفني.

وتحرك الجثمان منذ قليل بعد أداء صلاة الجنازة، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم.

وفاة الفنان محمد عبد الحليم

رحل عن عالمنا أمس الفنان محمد عبد الحليم، حسبما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، بعد وفاته بأزمة قلبية، وكشف تامر، نجل الراحل محمد عبد الحليم لـ «الوطن»، وأنه تم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة الظهر بمسجد الشريبة، أعلى نفق الملك الصالح، ثم دفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم.

وفاة محمد عبد الحليم

وقد أعلن منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة الفنان محمد عبد الحليم، وكتب: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».

معلومات محمد عبد الحليم

محمد عبد الحليم تميز في الأدوار الثانوية باﻷعمال الفنية المختلفة، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأفلام السينمائية.

بدأ حياته الفنية في أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسي ليشارك بفيلمه «زهرة البنفسج» في عام 1977، ومن أهم أعماله «دموع في عيون وقحة»، و«شيخ العرب همام».