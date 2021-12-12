انطلاق فعاليات حملة «جامعة أسيوط بلا تدخين»

افتتحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، أعمال حملة «جامعة بلا تدخين»، والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة، بالتعاون مع قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليتي الطب والهندسة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وأكدت الدكتورة مها غانم أن الحملة تعكس إيمان الجامعة بدورها التوعوي في تنوير الشباب، وتوعيتهم بخطورة بعض العادات والمظاهر السلبية التي تؤثر على صحتهم، وتعرقل عملهم وإنتاجهم وخدمتهم لمجتمعهم المحيط بهم.

ملصقات ومنشورات الحملة

وقامت نائب رئيس الجامعة بتفقد بعض الملصقات والمنشورات التي اشتملت عليها الحملة، وتضمنت عدداً من الرسائل التي عرضها الطلاب المشاركين بالحملة، ومنها أنواع التدخين وعلاقته بفيروس كورونا المستجد، ومكونات السيجارة، وتجربة بعض المدخنين مع التدخين.

حظر التدخين في المنشآت التعليمية

من جانبه أشار الدكتور محمود البدري، منسق أعمال حملة «جامعة بلا تدخين» إلى أن الحملة تأتي طبقاً لقرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم 52 لسنة 1981، بشأن الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية، والمتضمن حظر التدخين نهائياً بكافة صوره فى المنشآت الصحية والتعليمية، موضحاً أن الحملة انطلقت أعمالها فى نسختها الأول يوم الأحد الماضي ولاقت استجابة سريعة من أسرة الجامعة وخاصة المدخنين.

وفى سياق متصل، قام الطلاب المشاركون في الحملة بالحديث المباشر مع المدخنين وتوعيتهم بأهمية الإقلاع عن التدخين، لآثاره السلبية الجسيمة على صحة الإنسان، وبالفعل حدث تواصل ايجابي بين أعضاء الحملة والمدخنين ووافق البعض منهم على التواصل مع الحملة لمساعدته فى التوقف عن التدخين.

«الحفاظ على تراث أسيوط» ندوة بثقافة أسيوط

في سياق آخر، شاركت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط ورئيس لجنة أحياء التراث بالجامعة فى فعاليات الندوة التثقيفية، بعنوان «الحفاظ على تراث أسيوط»، والتي نظمها نادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وأشادت «غانم» بما تملكه المحافظة من المقومات اللازمة لتضاهي المناطق السياحية التي تحتل مكان الصدارة على المستويين الإقليمي والدولي.