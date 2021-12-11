وفد جامعة أسيوط يختتم مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم العالي

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عودة وفد الجامعة المشارك في وقائع المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، بعد انتهاء أعماله، والتي امتدت في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري بالعاصمة الإدارية.

وتزامنت فعاليات المنتدى مع انعقاد الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «ايسيسكو»، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة المصرية، وكذلك الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.

رئيس جامعة أسيوط عضو باللجنة العليا

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن مشاركته في وقائع المنتدى جاءت كعضو في اللجنة العليا لوضع توصيات ومخرجات أعمال المنتدى خلال نسخته الثانية، وذلك بناء على القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفد الجامعة المشارك بالمنتدى

وأشار الدكتور طارق الجما إلى ترأسه لوفد الجامعة المشارك في أعمال المنتدى، والذي يضم الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عدد من عمداء كليات الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات، وكذلك عبير ناصر مدير عام العلاقات الثقافية بالجامعة، واثنين من المختصين بالعمل بذات الإدارة، إلى جانب نحو 150 طالبا وطالبة من أبناء الجامعة من اتحاد طلاب الجامعة والطلاب الدارسين بمختلف الكليات النظرية والعملية.