جامعة أسيوط تعقد أكبر ندوة علمية لبحث سبل الاستثمار في نبات الجوجوبا

عقدت كلية الزراعة بجامعة أسيوط، صباح اليوم، الثلاثاء، ندوة علمية تحت عنوان «الجوجوبا .. الذهب الأخضر»، لبحث الأهمية الكُبرى لهذا النبات للإقتصاد المصرى، بالتعاون مع الشركة المصرية الخليجية لزراعة وإكثار نبات الجوجوبا في الشرق الأوسط وشركة أسيوط لتكرير البترول.

حضر الندوة، الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة، والدكتور عادل علي، عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط والمهندس إسماعيل محمد، رئيس الشركة المصرية الخليجية وفريقه العلمي والدكتور أحمد عمر نائبا عن رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، وأكثر من 100 من أعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعة.

وقال المهندس إسماعيل محمد الخبير الزراعي العالمي المتخصص في زراعة وإكثار نبات الجوجوبا ورئيس الشركة المصرية الخليجية، إن الاهتمام العلمي الكبير من الحكومة المصرية ومؤسسات البحث العلمي والجامعات بالأهمية الاقتصادية الكبرى لنبات الجوجوبا، وضع مصر على طريق تحقيق مركز عالمي متقدم لإنتاج زيوت الجوجوبا وكافة الصناعات القائمة عليه لإنتاج أهم وقود حيوي عالمي بديل للوقود الإحفوري.

10 مليارات جنيه استثمارات متوقعة لزراعة نبات الجوجوبا في مصر

وأوضح رئيس مجلس إدارة «المصرية الخليجية»، على هامش الندوة، أن الاهتمام العلمي الكبير بالجوجوبا من المتوقع أن يُضاعف حجم الإستثمارات المباشرة في زراعته وتدشين الصناعات القائمة عليه داخل مصر، متوقعا وصول حجم الاستثمارات إلى10 مليارات جنيه خلال 5 سنوات، وتوفير قرابة 50 ألف فرصة عمل جديد، إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمشاتل الجوجوبا من «المصرية الخليجية»، من 5 ملايين شتلة حاليا إلى 50 مليون شتلة سنويا.

من جانبها، أشادت الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط، بالدور الكبير الذى تلعبه الشركة المصرية الخليجية رائدة زراعة الجوجوبا في الشرق الأوسط، خاصة مع اهتمامها الكبير بجانب البحث العلمي والتطوير المستمر لتحقيق أقصى النتائج العالمية في الذهب الأخضر.

وأكد الدكتور عادل علي، عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بكل ما يتعلق بتوفير حياة كريمة للمواطنين والتنمية المستدامة، حيث يعتبر محصول الجوجوبا من المحاصيل الواعدة التي تُبشر بأمل كبير في زراعة المناطق الصحراوية والأراضي المهمشة.

وأوضح عميد كلية الزراعة، أن كليته تولى اهتماما كبيرا بالنماذج الكبيرة والرائدة حيث يستهدف البروتوكول الموقع بين «المصرية الخليجية»، رائدة زراعة الجوجوبا وشركة أسيوط لتكرير البترول تحسين الإنتاجية والجودة لمحصول الجوجوبا.

استصلاح وزارعة 2500 فدان بنبات الجوجوبا

وأعلن المهندس إسماعيل محمد رئيس مجلس إدارة المصرية الخليجية، مجموعة من المنح تتضمن رسائل الماجيستير والدكتوراه للباحثين بالجامعة بالإضافة إلى عددا من الحوافز الكبيرة للأبحاث المتميزة التي تساعد في تنمية مشروعات الجوجوبا في مصر.

جاءت الندوة في إطار البروتوكول المُبرم بين الكيانات الثلاثة في يوليو المنصرم، من أجل إنتاج أول وقود حيوي من نبات الجوجوبا فى الشرق الأوسط وتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال المرحلة المقبلة.

وانتهت المصرية الخليجية من استصلاح وزارعة 2500 فدان من نبات الجوجوبا في عدة مناطق بالجمهورية أبرزها محافظة الوادي الجديد كما أنشأت مصنعا لإنتاج 22 منتج كوزماتيك من نبات الجوجوبا العام الماضي، وتُخطط للانتهاء من زراعة 5000 فدان جُدد خلال العامين المقبلين بإجمالى استثمارات تجاوزت 500 مليون جنيه.