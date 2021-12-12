البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بمدينة جوهر الصومالية

أدان البرلمان العربي التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة جوهر شمال العاصمة الصومالية مقديشو، الذي أسفر عنه مقتل شخص، وإصابة 4 آخرون، بينهم عضوان بمجلس برلمان ولاية هيرشبيلي.

البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الصومال في حربها على الإرهاب

وشدد البرلمان العربي على استنكاره وإدانته لكل الأعمال الإرهابية وبالأخص التي تستهدف إرهاب ممثلي الشعب العربي بهدف ثنيهم عن تحقيق تطلعات شعوبهم وهو ما لن ينجح الإرهاب فيه أبدا، ومؤكداً تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية الصومال في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

البرلمان العربي يعزي الصومال في ضحايا الحادث الإرهابي

وأعرب البرلمان العربي عن تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة وبرلمان الصومال في ضحايا الحادث الإرهابي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.