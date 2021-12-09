هنا شيحة ضيفة شرف البرلمان العربي للاحتفاء بفيلم «النهاردة يوم جميل»

حرصت الفنانة هنا شيحة، على التواجد كضيفة شرف في ندوة البرلمان العربي، التى جرى تنظيمها اليوم، لمناقشة موضوع مظاهر العنف ضد المرأة.

هنا شيحة تتحدث عن العنف ضد المرأة

واحتفى البرلمان العربي في القاهرة، بفيلم هنا شيحة الجديد «النهاردة يوم جميل»، الذي يعد أول تجربة سينمائية تناقش موضوع الاغتصاب الزوجي من منظور واقعي، وجرى عرض جزء من الفيلم في عرضه الأول خلال ندوة نقاشية مطولة، حملت اسم «مظاهر العنف ضد المرأة وتصدي التشريع العربي لها».

وجاءت الندوة التى حضرتها الفنانة هنا شيحة، في إطار حملة أممية توعوية يقدمها البرلمان العربي، لمكافحة العنف ضد المرأة، ومناقشة دور الفن في إبراز القضايا الاجتماعية الملحة كقضايا العنف والتحرش والاغتصاب، كالتي يناقشها فيلم «النهارده يوم جميل»، الذي يتناول الفراغ التشريعي في قضية الاغتصاب الزوجي.

وعبرت هنا شيحة، عن حماسها الكبير لخوض تجربة الفيلم «الجرئ» بفكرته وقضيته، حيث يعد أول فيلم سينمائي مصري يناقش أزمة الاغتصاب الزوجي بشكل حقيقي وواقعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية لعلاج السينما لقضايا المجتمع المخفية والمسكوت عنها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وهي المشكلة التي لم يجري تداولها من قبل بشكل صريح، في أي عمل درامي.

تفاصيل فيلم «النهاردة يوم جميل»

وتخوض «شيحة» بطولة فيلم «النهاردة يوم جميل»، بمشاركة توليفة من نجوم الدراما والسينما في مصر، منهم باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق ومحمود الليثي وانتصار وإيمي سلطان ورمزي العدل، والفيلم مأخوذ عن المجموعة القصصية «هضبة المقطم»، للكاتب علاء سليمان، وسيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي.

وشهدت الندوة، كلمة خاصة لهنا شيحة، ومخرجة الفيلم نيفين شلبي، بحضور العديد من الشخصيات العامة والنواب، من بينهم رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، وترأست الندوة الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، عضو مجلس الشورى السعودية، بجانب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إضافة إلى فاديا كيوان، مدير منظمة المرأة العربية، وهالة رمزى فايز، النائب الأول لرئيس منتدى البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي، وعضو مجلس النواب البحريني.