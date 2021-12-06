البرلمان العربي يدين هجمات الحوثي على السعودية بالصواريخ الباليستية

أدان البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا باتجاه «الرياض» وصاروخا باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

البرلمان العربي يعلن تضامنه مع السعودية

وأشاد البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والتي اعترضت الصاروخين، ودمرتهما بنجاح، معلناً تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي.

انتهاك صارخ للقوانين ومواثيق الأمم المتحدة

وأكد البرلمان العربي أن هذا العمل العدواني المتمثل في إطلاق صواريخ باليستية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المدن الآهلة بالسكان يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني، ويبرهن على زيف ميليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة في اليمن، وخضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية، وإلزام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية، وتحميل النظام الإيراني المسئولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية بهدف زعزعة الأمن وإدامة الفوضى في المنطقة.