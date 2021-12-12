دراسة تتوقع: شتاء قاس على بريطانيا ووفاة 75 ألف شخص بسبب «أوميكرون»

توقعت دراسة أن يمر على بريطانيا "شتاء صعب"، وأن يتسبب ذلك في وفاة ما لا يقل عن 75 ألف شخص، وذلك نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وتحديدا المتحور الجديد "أوميكرون"، وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن دراسة علمية صادرة عن كلية لندن للصحة توقعت وصول عدد الوفيات إلى الرقم السابق، خلال الشتاء القادم، وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن حوالي 175 ألف بريطاني قد يدخلون المستشفى بسبب المتحور أوميكرون الذي أظهرت الأبحاث أنه شديد الانتشار.

ونقلت "بلومبرج" عن الدراسة أن أسوأ التقديرات تتوقع وفاة حوالي 75 ألف شخص، وهو رقم يتجاوز نصف عدد الوفيات المسجلة في بريطانيا منذ بداية وباء فيروس كورونا المستجد، كما أن الباحثين قد استخدموا أحدث البيانات العلمية المتوفرة عن المتحور الجديد لتوقع حصيلة الوفيات.

الحكومة البريطانية اتخاذ تدابير إضافية

وأشارت الوكالة إلى أنه أمام الانتشار السريع للمتحور الجديد، تدرس الحكومة البريطانية اتخاذ تدابير إضافية في الأماكن العامة، رغم معارضة المشرعين المحافظين في البرلمان، وسجلت بريطانيا أكثر من 58 ألف إصابة جديدة بكورونا، الجمعة، وهي حصيلة تعد الأكبر منذ يناير الماضي.

"أوميكرون" قادر على إصابة الملقحين

وأثارت أوميكرون قلقا أكثر من أي متحوّرة أخرى منذ ظهور دلتا التي تبيّن أنها أشد عدوى من المتحورات السابقة لفيروس كورونا المستجد، وذلك لأن "اوميكرون" يثير المخاوف بسبب قدرته على إصابة حتى الأشخاص الملقحين أو الذين أصيبوا بالفيروس واكتسبوا مناعة ضده.

ومن جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية أن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحور أوميكرون قد تكون له قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، وكذلك من تلقوا التطعيم، لكنها قد تسبب مرضا أقل شدة.

يذكر أن كورونا تسبّب بوفاة ما يزيد عن 5 ملايين شخص في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.