بريطانيا تفرض قيودا جديدة على المسافرين و160 إصابة بـ«أوميكرون»

فرضت بريطانيا، اليوم الأحد، على المسافرين، إبراز اختبار التطعيم السلبي لـ فيروس كورونا المستجد قبل الإقلاع على متن الطائرات، وذلك بعد رصد 26 حالة إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون».

ارتفاع حصيلة الإصابات بمتحور «أوميكرون»

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا، 26 حالة إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمتحور إلى 160 حالة، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

استبعاد فرض إغلاق جديد ببريطانيا

واستبعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الثلاثاء الماضي، فرض إغلاق آخر في بريطانيا بسبب متحور «أوميكرون» الجديد، واصفا الإغلاق بأنه غير مرجح، مع وجود مراقبة عن كثب لتطورات فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن «جونسون»، خلال مؤتمر صحفي بلندن، خططه لمنح الجرعة الثالثة والمعززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، وذلك لجميع البالغين الذين تفوق أعمارهم عن الـ18 عاما في بريطانيا، بدءا من يناير المقبل.

استعدادات الجيش البريطاني لتوزيع اللقاحات

وفي سياق متصل، قال «جونسون» إن 400 فرد من الجيش البريطاني من المقرر أن يساعدوا في عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على المواطنين، وسط مخاوف من تفشى متحور «أوميكرون» الذي جرى رصده مؤخرا داخل البلاد، قائلا: «نشعر بالإحباط جميعا إزاء هذا المتحور الجديد الذي يرجح أنه أكثر خطورة، بسبب ما يحتويه من طفرات ربما تجعله أسرع انتشارا وأشد فتكا بالمصابين».

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن المتحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا يحتوي على عدد كبير من الطفرات بعضها يثير القلق، فيما يحاول العلماء معرفة ما إذا كانت اللقاحات المتوافرة تستطيع الصمود أمامه أم لا.