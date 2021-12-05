مستشار بحكومة بريطانيا: فات أوان وقف انتشار المتغير «أوميكرون»

قال مستشار علمي بالحكومة البريطانية، إن أوان وقف انتشار متغير «أوميكرون»، المتحور من فيروس كورونا في البلاد فات، مضيفا أنه لم يعد وقت لاتخاذ وزراء المملكة المتحدة، أي إجراءات، من شأنها إحداث فرق جوهري ضمن موجة محتملة من الحالات الجديدة المرتبطة بمتغير «أوميكرون»، مشيرا إلى أن المتغير ينتشر الآن بسرعة كبيرة في بريطانيا.

أغلقنا الباب لكن بعد دخول الفيروس

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن البروفيسور مارك وولهاوس، عضو المجموعة العلمية للإنفلونزا الوبائية، التابعة للحكومة البريطانية، وصفه للإجراءات التي قدمتها الحكومة، بأنها «كأنها تغلق باب اسطبل الخيل، لكن بعد دخول الحصان، أي المتغير، بالفعل، باب الاسطبل بعد انزلاق الحصان»ـ وذلك ضمن تصريحات صحفية أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

موجة انتشار كورونا يقودها «أوميكرون»

وأضاف البروفيسور البريطاني: «إذا كان المتغير أوميكرون موجودًا بالفعل في المملكة المتحدة، وهو بالتأكيد موجود، فإنه سيقود موجة من الانتشار لفيروس كورونا بين أفراد المجتمع، وبتلك الطريقة، سيكون هناك موجات متتالية من انتشار فيروس كورونا».

وتابع «وولهاوس»: «الحالات المصابة التي تأتي من خارج البلاد هامة للغاية، ونحن نريد أن ننجح في اكتشافها، وعزل أي حالات إيجابية نجدها، كما نفعل في أي حالة في أي مكان، لكني أعتقد أن الأوان فات لإحداث أي فرق جوهري في مسار موجة متغير أوميكرون في البلاد».

وأضاف أنه على الرغم من أن عدد الحالات لا يزال صغيرًا نسبيًا، فإن النقطة المهمة هي أنها تتزايد وتتزايد بسرعة كبيرة.

وأفادت وكالة الأمن الصحي البريطاني، بأنه اعتبارًا من يوم أمس الأول، جرى اكتشاف أكثر من 100 حالة مؤكدة من أوميكرون في المملكة المتحدة في جميع أنحاء البلاد، مع تركيزات محتملة في لندن واسكتلندا.