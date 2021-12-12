طالب يطعن صديقه في مشاجرة بالقناطر الخيرية.. «هزار قلب جد»

أصيب طالب بالصف الثالث الإعدادي بالقناطر الخيرية، إثر مشاجرة بينه وبين صديقه في الصف الأول الثانوي، أثناء «الهزار» الذي تحول لمشاجرة، فقام المتهم بطعن المجني عليه بمطواة كانت بحوزته وفر هاربا.

ونُقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري ملاحقة المتهم للقبض عليه، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بسرعة ضبط المتهم والاستعلام عن حالة المصاب، لسؤاله عن ظروف وملابسات الواقعة وطلبت تحريات المباحث.

إصابة طالب في مشاجرة

وتلقى العميد أنور حشيش، مأمور مركز القناطر الخيرية، إخطارا من مستشفى القناطر، بوصول المصاب «يوسف أ»، 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مصاب بعدة طعنات بمطواة إدعاء مشاجرة.

المزاح سبب المشاجرة

وأُخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر، وتبين أن المجني عليه طالب بإحدى المدارس الرسمية للغات، وأقر أنه أثناء المزاح مع صديقه المتهم «يوسف ع م»، 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، تحول المزاح لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعنه بمطواة في جسده، ما سبب له الإصابات الواردة في التقرير الطبي، وهي عبارة عن جرح نافذ لجدار البطن من الجهة السفلية اليسرى أعلى المنطقة الإربية اليسرى.

فيما أفاد التقرير الطبي، أن المجني عليه بحالة صحية جيدة، ونُقل لمستشفى قليوب التخصصي لإجراء استكشاف جراحي.

وكلف اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهم بالواقعة عقب هروبه، حيث تحرر عن الواقعة المحضر رقم 38277 جنح مركز القناطر.