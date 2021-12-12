«شكري» يصل السعودية لتدشين آلية التشاور السياسي بين مصر والخليج

وصل وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في تدشين آلية التشاور السياسي

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أوضح، في بيان اليوم، أن وزير الخارجية توجه إلى العاصمة السعودية الرياض، تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمُشاركة أشقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

آلية التشاور الخليجي استمرار لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات.

حرص مصر والخليج على دورية التنسيق والتشاور بينهما

وأضاف حافظ أن الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.