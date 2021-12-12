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محمود مسلم

وزير الخارجية يتوجه للرياض لتدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي

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الوطن
10:43 ص | الأحد 12 ديسمبر 2021
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك لتدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس  التعاون الخليجي، بمُشاركة أشقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي

وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات.

المتحدث باسم الخارجية: استقرار الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

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