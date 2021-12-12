«القومي للمرأة»: ضرورة وجود بيئة تعليمية آمنة من العنف

عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة ندوة توعوية بعنوان " مكافحة العنف ضد المرأة " "الحماية القانونية واوجه الدعم " بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية ، وقد شهدت حضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون البيئة والمجتمع ، والنائب أحمد عثمان ، والأستاذة نهى مرسى مدير عام الإدارة العامة للجان بالمجلس القومى للمرأة ، والدكتورة اعتدال عباس رئيسة وحدة العنف والتحرش بجامعة قناة السويس، والمستشارة دعاء العسيلى رئيس النيابة الادارية ، والدكتورة عفاف الكومى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية ، واستهدفت عدد من طلاب وطالبات الجامعة .

حيث عرضت الأستاذة نهى مرسى ملامح الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2030 ، و قانون إنشاء المجلس القومى للمرأة و اختصاصاته ، وتعريف العنف ضد المرأة فى التشريع المصرى ، وعرضت الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة العنف ضد المرأة ، و دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس واختصاصاته.

فيما أكد الدكتور محمد شقيدف على ضرورة وجود بيئة تعليمية آمنة من العنف بكافة أشكاله من خلال مجتمع أكاديمى وعلمى يتسم بالسلمية واحترام الآخر.

واكد النائب أحمد عثمان على ضرورة ترسيخ مفاهيم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بناءا على الكفاءات والقدرات الخاصة فى مواقع القيادة واتخاذ القرار بما يحقق الأهداف التنموية والإستراتيجيات الوطنية المعنية بحماية وتمكين المرأة المصرية .

وأشارت الدكتورة اعتدال عباس الى اهم انجازات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس، وأكدت ان رسالة الوحدة هى مواجهة ظاهرة العنف بكل أشكاله وتبادل التجارب والممارسات الجيدة بين مختلف الجامعات المصرية فى مناهضة العنف ضد المرأة.

وتحدثت المستشارة دعاء العسيلى عن القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة العنف ضد المراة ، واختتمت الندوة الدكتورة عفاف الكومى بتعريفها للعنف الاسرى واشكال العنف المختلفة.