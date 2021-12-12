المشدد 15 سنة لعاطل لاتهامه وآخرين بمقاومة الأمن في طوخ

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة بالسجن المشدد 15 عاما على عاطل لاتهامه وآخرين بحيازة الأسلحة النارية وإطلاق الرصاص على قوة أمنية أثناء ضبطه وأفراد تشكيل عصابي بدائرة مركز طوخ لقيامهم بسرقة السيارات بالإكراه وخلال مطاردة الشرطة أطلقوا الأعيرة النارية مما تسبب في حادث تصادم بين سيارتين خاصتين بالتشكيل العصابي أسفر عن وفاة وإصابة 4 من أفراد التشكيل.

تغريم المتهم 5 آلاف جنيه

وقررت المحكمة تغريم المتهم 5 آلاف جنيه فيما أسند له من حيازة الأسلحة النارية المضبوطة بالواقعة ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم في الدائرة السادسة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى وناجى نصر هلال وأمانة سر محمد فرحات ومحمد رضا.

تفاصيل واقعة ضبط عصابة السرقة

تعود أوراق القضية لعام 2012 عندما تلقت أجهزة أمن بالقليوبية معلومات سرية بقيام أفراد عصابة بتثبيت المواطنين وسرقة السيارات بالإكراه ليلا بطريق طوخ شبين القناطر تحت تهديد السلاح حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم وخلال أحد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من مركز طوخ من تحديد مكان المتهمين وأثناء محاولة ضبطهم وبحوزتهم سيارتين بهما كل أفراد التشكيل أطلقوا النيران بكثافة من أسلحة نارية بحوزتهم على قوات الأمن التي لاحقتهم وخلال الملاحقة اصطدمت سيارتا العصابة ببعضهما مما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة 3 آخرين.

ووجهت لهم جهات التحقيق تهمة القتل والشروع في قتل أفراد القوة الأمنية التي كانت تطاردهم حيث جرى ضبط مجموعة من أفراد العصابة وفرت المجموعة الثانية وضبط بحوزة المتهم ويدعى «أحمد.ن» عاطل، الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة حيث أحيل للمحاكمة الجنائية وصدر ضده الحكم المشار إليه.