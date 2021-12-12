طاقة النواب توافق على اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول بالفيوم

وافقت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس حسام عوض الله، بحضور أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاكتشافات ومحمد ماجد مدير عام مساعد بالعقود والاتفاقيات، على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتنقيب عن الغاز والبترول في عدد من مناطق الجمهورية.

تعديل اتفاقية الالتزام

وتضمنت الاتفاقيات، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «دارجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانلة البحرية بخليج السويس.

كما وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

الاكتشافات مبشرة ومدروسة

وقال أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاكتشافات إن الفيوم منطقة بكر، والاكتشافات مبشرة ومدروسة والهدف من الاتفاقيات التنقيب والاكتشافات والاستفادة من الثروات، وتحصل الدولة على نحو 50%، وهي نسبة جيدة بعد خصم الاستثمارات والتكلفة، ومن جانبه قال حسام عوض الله ان الدولة تعقد اتفاقيات جية في ظل الاكتشافات الجديدة والتنقيب الذي يتم في معظم مناطق الجمهورية.