«السياحة»: فنادق شرم الشيخ بدأت استخدام الطاقة النظيفة استعدادا لمؤتمر المناخ

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن جميع أجهزة الدولة تستعد من الآن لاستضافة الدورة الـ 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27)، التي ستقام بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يحضر هذا المؤتمر نحو 30 ألف زائر من مختلف دول العالم، بينهم رؤساء ومسئولون دوليون وعلماء وخبراء، مؤكدة أنه من الضروري أن يخرج هذا المؤتمر بالشكل الذي يٌعبر عن الواقع الجديد الذي تعيشه الدولة المصرية من إنجازات وتطورات في شتى المجالات خاصة في مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الصديقة للبيئة.

فنادق شرم الشيخ بدأت في استخدام الطاقة النظيفة

وأضافت «شلبي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعداد كبيرة من فنادق شرم الشيخ بدأت في التحول نحو السياحة الخضراء واستخدام الطاقة النظيفة، كما بدأت في تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات، لافتة إلى أن العديد من وسائل النقل السياحي بالمدينة بدأت العمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، مضيفة «هناك مجهودات كبيرة تبذل من قبل الدولة لتكون شرم الشيخ مدينة نموذجية تٌطبق كافة معايير الحفاظ على المناخ».

شرم الشيخ ستكون بوصلة لتحول مدن أخرى نحو السياحة الخضراء

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إلى أن تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، سيتبعه قيام العديد من المدن السياحية المصرية الأخرى إلى الاتجاة إلى التحول نحو السياحة الخضراء الصديقة للبيئة، لافتة إلى أن السياحة الخضراء تجذب ملايين السياح من مختلف دول العالم لزيارتها لاسيما بعد الانبعاثات المناخية الخطيرة التي باتت تعاني منها العديد من البلدان حاليا.

يشار إلى أن مدينة شرم الشيخ ستستضيف خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة، الذي من المتوقع أن يحضره الآلاف من مختلف دول العالم.