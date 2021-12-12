وكيل عمر مرموش: لم يستفز فولفسبورج والمدرب يجهزه لمواجهة بايرن ميونيخ

نفى أحمد عبدون الممثل الإعلامي لعمر مرموش الدولي المصري في صفوف فولفسبورج والمعار لفريق شتوتجارت لنهاية الموسم الحالي، استفزاز مرموش لجماهير نادي فولفسبورج خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت.

مرموش يهدر ركلة جزاء

وشهد اللقاء، صناعة مرموش هدفا لشتوتجارت بخلاف إهداره ركلة جزاء بعدما سددها على طريقة بانينكا، في المباراة التي أقيمت بين شتوتجارت وفولفسبورج في الدوري الألماني، وانتهت بفوز شتوتجارت بهدفين نظيفين.

مرموش يحترم جميع المنافسين

وقال عبدون، في بيان صحفي: «مرموش لاعب محترف ويحترم كل المنافسين، ومن المؤكد أنه لن يستفز جماهير نادي فولفسبورج بسبب ركلة الجزاء التي سددها طريقة بانينكا».

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