«المالية»: 37 يوتيوبر سجلوا ضريبيا.. و316 شخصا في التجارة الإلكترونية

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدد الطلبات التي أنجزتها لجان إنهاء المنازعات الضريبية، في الفترة من بدء العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 حتى نهاية أكتوبر2021، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد.

وأكد الوزير أن عدد الطلبات المنجزة حتى نهاية أكتوبر 2021، هو 44 ألف طلب، من إجمالي الطلبات المقدمة، وعددها حوالي 70 ألف طلب، مشيرا إلى أن الوعاء المتنازع عليه 296 مليارا.

وأضاف أن الضريبة المتنازع عليها قيمتها 93 مليار جنيه، منها 60.4 مليار للضريبة على الدخل، و28.1 مليار للضريبة علي القيمة المضافة، و4.4 مليار للضريبة علي العقارات المبنية.

عدد المسجلين في التجارة الإلكترونية

وتابع: «بلغت قيمة الضريبة المتفق عليها في التسوية 37.5 مليار جنيه، منها 19.6 مليار ضريبة علي الدخل، و16.3 مليار للضريبة علي القيمة المضافة، و1.6»، وكشف أن المسجلين بالتجارة الإلكترونية بلغ حتى الآن 316، وعدد المسجلين من اليوتيوبر 37.

قانون تسوية المنازعات الضريبية

جاء ذلك ردًا على سؤال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا: «نريد أن نعرف منذ صدور قانون تسوية المنازعات الضريبية، كم واحد تقدموا لتسوية المنازعات وقيمة المبالغ التي التسوية عليها؟.. إنكم كنتم أعلنتم عن ضرورة قيام اليوتيوبر بالتسجيل الضريبي نريد أن نعرف كم عدد المسجلين منهم حتى الآن، و قيمة الضريبة».