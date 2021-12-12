السيسي: نجاح العمل الأمني متعدد الأطراف يساهم في خدمة الأمن الإقليمي والدولي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية «سيسا»، خلال المؤتمر الـ17 بالقاهرة، إذ قال «يسعدني أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم، في بلدكم الثاني مصر، التي تسعد بتواجدكم فيها، وبصفتكم رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية، المسؤولين عن الحفاظ على أمن واستقرار دول قاراتنا الإفريقية الحبيبة، فأنني أؤكد أنه من دواعي سروري البالغ، أن أتواجد اليوم معكم في مؤتمركم الـ17 بالقاهرة، كأول رئيس لجمهورية مصر العربية، يقوم بالمشاركة في أعمال لجنتكم الموقرة».

علينا مداومة الجهد وتطوير أدوات عملنا وصور تكاملنا

وأضاف السيسي، خلال كلمه له، عرضت على شاشة «اكسترا نيوز»، أن نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف، تحت مظلة «سيسا»، سيسهم بشكل مباشر في خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي، وفي هذا الصدد، ولخدمة هذا الهدف، فأن علينا مداومة الجهد وتطوير أدوات عملنا وصور تكاملنا، بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية.